Morbillo, è emergenza in Europa: in Polonia gli ultimi 17 casi di contagio accertato

È allerta nazionale in Polonia per il diffondersi di un focolaio che ha portato a 17 casi di contagio da morbillo. Si tratterebbe di casi scoppiati nella capitale polacca, Varsavia, a causa dei vaccini contro il virus a cui i bambini non sarebbero stati sottoposti. E mentre il Ministro della Salute polacco invita i cittadini a vaccinarsi, si fa il punto della situazione in tutta Europa: soltanto nel primo semestre del 2018 siamo arrivati a 41mila casi di contagio.

Emergenza contagio da morbillo, in Italia più di 1000 casi nel 2018

Emergenza contagio da morbillo in tutta Europa: mai così tanti casi e mai così tanto mortale il virus che causa la malattia. Vari Paesi europei, anche a casa della mancata vaccinazione dei bambini, stanno facendo i conti con la mortalità causata dal morbillo e quanto rivelato dall’OMS non fa ben sperare a livello mondiale. Intanto, altri 17 casi sono stati accertati a Varsavia, capitale della Polonia.

I dati trasmessi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) parlano di 40 morti accertati, con un picco di incidenza e di mortalità che sono più elevati rispetto alla media studiata in precedenza. I Paesi più colpiti nel 2018 sono stati Francia, Italia, Grecia, Serbia, Georgia ed Ucraina con più di 1000 casi di contagio per ciascuna nazione.

Bandiera nera, in assoluto, per l’Ucraina con 32618 casi accertati. Seguono su questo virtuale podio la Serbia (5710) e la Russia (3940). Anche in Gran Bretagna esiste un’emergenza, seppur più contenuta: si parla di circa 807 casi.

Il virus, letale, si manifesta circa 10 o 12 giorni dopo aver esposto una persona alla fonte di contagio. I sintomi sono quelli più tipici della malattia: febbre a 40°, tosse, occhi infiammati e produzione di muchi, macchie bianche in bocca ed eruzioni cutanee rosse. Normalmente si guarisce, ma la malattia può portare a delle complicazioni letali: encefalite, meningite, polmonite ed epatite sono soltanto alcune di queste.

(foto d’archivio)

Maria Mento

