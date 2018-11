Picchiata e violentata mentre va al lavoro, donna si difende staccando un pezzo di lingua all’aggressore 

Picchiata, stacca lingua all’aggressore per difesa

Unastaccando con un morso un pezzo di lingua all’aggressore. Il fatto è avvenuto a Grosseto, dove una donna di 50 anni si stava recando al lavoro quando è stata aggredita da un egiziano di 21 anni, Elsisi Mohamed Ismail Kamel.

L’uomo aveva intenzione di molestare la 50enne, la quale però non s’è persa d’animo ed ha reagito lottando con tutti i mezzi a sua disposizione. Erano quasi l sette di mattina del 1 novembre quando l’egiziano ha aggredito la donna sulle scale di un parcheggio, vicino alle Mura Medicee di Grosseto, dove la signora aveva parcheggiato la sua auto.

Il 21enne l’ha probabilmente seguita per un tratto, quindi l’ha immobilizzata, colpita con due pugni in faccia (uno dei quali le ha fratturato lo zigomo), ed ha tentato di violentarla.

L’egiziano è stato arrestato

Nessuno stava passando in quei momenti, nessuno che potesse aiutarla. La donna, però, ha deciso di reagire. Mentre il 21enne cercava di strapparle i vestiti, la 50enne ha reagito mordendolo e strappandogli un pezzi di lingua.

Proprio grazie a quella reazione, la donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Elsisi Mohamed Ismail Kamel, è stato arrestato. L’uomo ha cercato di giustificarsi dicendo che era stato picchiato in discoteca ed è fuggito agli agenti, che lo hanno trovato in via Senese e lo hanno bloccato. L’uomo si trova nel carcere grossetano in attesa dell’udienza di convalida del fermo, prevista per oggi.

Il 21enne ha regolare permesso di soggiorno e lavora con alcuni connazionali in un’attività commerciale a Grosseto. Incensurato, sembra sia stato segnalato altre volte per tentativi di violenza a delle donne. La donna ha vissuto un’esperienza terribile e spaventosa, ma grazie alla sua forza d’animo ed alla sua pronta reazione ha evitato il peggio.

