Cede un pezzo di montagna: enorme frana a pochi passi da un autobus

Sono immagini da brivido quelle riguardanti un crollo avvenuto nel bel mezzo di una strada e a pochi metri di distanza da un autobus pieno di persone. I passeggeri del mezzo hanno vissuto istanti di terrore a causa di una frana che ha interessato un importante porzione di montagna: l’episodio si è verificato nelle Filippine e, stando a quanto riferito dalle autorità locali, lo smottamento sarebbe avvenuto a causa di intense precipitazioni che per giorni hanno interessato la zona rendendo di fatto il terreno instabile poichè saturo d’acqua.

Frana vicino al bus, passeggeri terrorizzati

Il video, ripreso da un testimone presente sul bus, arriva da Buguias, nella provincia di Benguet: mostra l’esatto istante nel quale si genera la montagna che, fortunatamente, non ha coinvolto il mezzo. Pochi istanti prima infatti l’autista del bus aveva deciso di fermarsi e fare marcia indietro a causa dei ‘segnali’ del terreno. Una decisione che si è rivelata provvidenziale: tra le urla terrorizzate dei passeggeri si può osservare come in una manciata di secondi la strada venga letteralmente inghiottita tra terra e sassi che non avrebbero lasciato scampo alle persone presenti sul veicolo.

Un video amatoriale mostra l’istante del crollo

Non sarà facile ripristinare la circolazione: occorrerà rimuovere l’ingente quantitativo di detriti per poi rimettere in sicurezza la strada installando protezioni sulla montagna per evitare che in caso di ulteriori smottamenti si possa verificare nuovamente un simile episodio.