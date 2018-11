Grave incidente in autostrada: perde il controllo dell’auto, morta una donna

Ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che stava guidando, finendo per schiantarsi contro due camion. Le lamiere accartocciate dell’Audi A3 sulla quale viaggiava, rendono bene l’idea di quanto sia accaduto sull’Autostrada A1, dove è rimasta gravemente ferita un’anziana, deceduta dopo il ricovero in ospedale. Le cause del sinistro sono ancora tutte da accertare: la donna non era sola, in auto era presente anche la nipote di 23 anni rimasta miracolosamente illesa.

Incidente in A1, un’anziana è deceduta

Gravi invece le ferite dell’anziana, trasportata d’urgenza all’OSpedale Maggiore di Parma con l’elisoccorso. I medici hanno capito fin da subito che le sue condizioni erano molto serie e poco dopo il suo arrivo nel nosocomio non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. L’incidente si è verificato all’altezza di Sesso, a poca distanza dal casello autostradale di Reggio Emilia, direzione nord. sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivate anche le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’auto avrebbe sbandato pericolosamente prima del violento schianto contro i due autoarticolati; un impatto violento che ha ridotto la parte frontale del veicolo in un cumulo di lamiere.

Traffico sul tratto interessato dall’incidente

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polstrada. Il tratto autostradale non è stato chiuso al traffico ma in direzione nord gli automobilisti hanno potuto utilizzare per diverse ore solo una corsia, con inevitabili rallentamenti. (immagine di repertorio)