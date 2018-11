Londra, la guerra fra baby gang è fuori controllo. Tre morti in 72 ore, tutti giovanissimi 

Baby Gang a Londra, situazione fuori controllo

Tre morti in 72 ore, tutti giovanissimi. A Londra la guerra delle baby gang di ragazzini, spesso minorenni ed armati di coltello, è fuori controllo. Sono violenti, si muovono in gruppo, sono spesso ragazzini stranieri figli di immigrati di seconda o terza generazione. Agiscono in gruppo e non hanno timore di uccidere.

L’Indipendent riporta che una guerra fra bande nelleha tenuto in scacco la City. Ci sono stati. Due sospetti di 19 e 21 anni sono stati arrestati dalla polizia in quanto ritenuti collegati agli omicidi.

Venerdì, con la morte di un 17enne e poi di un altro giovane, uccisi nel quartiere di Chelsea, è cominciata la guerriglia fra le gang. Le morti dei due ragazzi sono probabilmente una “vendetta” per altri omicidi. L’ultimo omicidio è di ieri mattina, un 22enne stato trovato senza vita con ferite di arma da taglio a Samos Road, Anerley.

“Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso, colpito da un’arma da taglio, è stato portato in un ospedale del sud di Londra dove la sua vita è cessata alle 17:23. L’identificazione formale del corpo non è ancora avvenuta, motivo per cui nessuno parente è stato ancora informato. La polizia è ancora sul posto e le indagini sono in corso. La stazione di Clapham South è stata chiusa” ha dichiarato la polizia.

Londra, baby gang che uccidono

Le chiamano baby gang perché i loro componenti hanno spesso dai 16 anni in su. Sono molto giovani e molto violenti. Le gang londinesi sono composte soprattuto da asiatici e da africani o discendenti di immigrati caraibici; dall’inizio del 2018 ci sono stati più di 50 decessi collegati alle gang. Tottenham è uno dei quartieri più difficili, ma anche Brixton, il Bronx londinese, e Chelsea e Kensington.

I ragazzi si uccidono spesso per motivi razziali, fra di loro. Secondo un rapporto della polizia di Londra di agosto 2018, a Londra ci sono circa 170 gang minorili. Un fenomeno fuori controllo che riguarda soprattutto gli immigrati, il vero contrario dell’integrazione, che non lascia presagire nulla di buono per il futuro.

