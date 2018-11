Paura alle Poste: condannato per ‘ndrangheta ha in ostaggio cinque dipendenti ed è armato 

Condannato prende in ostaggio dipendenti delle Poste

Uncon un coltello. Il fatto è avvenuto in un ufficio postale di Pieve Modolena, in provincia di. Un uomo armato di coltello ha fatto il suo ingresso nell’ufficio e. Tutti i clienti sono stati fatti uscire.

L’uomo è asserragliato nell’edificio con un coltello e cinque ostaggi: attualmente l’edificio è circondato e tutte le strade limitrofe sono state chiuse.

Si tratta di Francesco Amato, per i quali i giudici hanno disposto una pena di 19 anni di reclusione per ‘ndrangheta in un processo che si è concluso solo qualche giorno fa. Sarebbe dovuto essere arrestato e chiuso in galera, ma si è reso irreperibile poco dopo la condanna.

L’uomo è uno dei condannati per il processo per ‘ndrangheta “Aemilia”. Il processo in questione si è concluso qualche giorno fa, riguardava casi di infiltrazioni della ‘ndrangheta. 148 gli imputati condannati in primo grado, anche l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Vincenzo Iaquinta e suo padre.

L’incubo è iniziato stamattina alle nove. Fatti uscire i clienti, Amato è rimasto dentro con cinque dipendenti. Sono in corso le trattative per la liberazione degli ostaggi.

