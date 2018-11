Precipitano con l’elicottero subito dopo le nozze. Giovani sposi muoiono tragicamente

Muoiono in elicottero dopo le nozze

Una tragedia terribile, che ha gettato una famiglia intera nello sconforto dopo aver celebrato una delle giornate più belle. Una coppia è rimasta uccisa in seguito ad un tragico incidente poche ore dopo le nozze.

Will Byler e la sua sposa, Bailee Ackerman, avevano appena concluso la cerimonia ed erano saliti a bordo di un elicottero. I due avevano celebrato la loro meravigliosa giornata nel ranch di famiglia in Texas. I parenti dei due sposi erano rimasti lì, mentre osservavano Will e Bailee salire sull’elicottero, non potendo immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco.

Nello schianto morto anche il pilota

Il velivolo, dopo aver percorso qualche miglio al di fuori del ranch texano, è precipitato al suolo. Le cause del tragico incidente sono ancora da chiarire: la dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell’ordine. Per Will e Bailee non c’è stato niente da fare: entrambi i neo sposi sono deceduti insieme al pilota dell’elicottero.

A confermare la morte degli sposi e del conducente del velivolo è stato un amico della giovane coppia, Eric Smith, che era tra gli invitati al matrimonio e ha visto con i propri occhi quanto accaduto. “Sono assolutamente devastato”, ha scritto Eric su Facebook.

