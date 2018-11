Sicilia, l’abusivismo uccide. La villa della strage sul letto del fiume: doveva essere demolita 10 anni fa 

La villa sul letto del fiume doveva essere demolita

L’abusivismo uccide. E non è solo un modo di dire. Oggi la Sicilia e l’Italia intera piangono la strage di Casteldiaccia, dove due famiglie sono state spazzate via dalla piena del fiume Milicia.

Nove i morti solo nella villa, due erano solo bambini. Una strage che ora fa riflettere e che tormenta chi è sopravvissuto, in primis il padre che si è visto portare via moglie e figli.

Una piena, quella del piccolo fiume Milicia, inaspettata, e ora ci si chiede come sia potuto accadere. Per cominciare però quella villa era situata nel letto di un fiume. Era abusiva, e avrebbe dovuto essere abbattuta dieci anni fa.

La casa abusiva nell’alveo del fiume

“La casa travolta dal fiume era abusiva e pendeva dal 2008 un ordine di demolizione del Comune che è stato impugnato dai proprietari dell’immobile davanti al Tar” dice il sindaco Giovanni Di Giacino. “Da quanto ci risulta ancora il tribunale amministrativo non ha provveduto, per cui la demolizione non è stata possibile”.

Il sindaco di Altavilla Milicia, paese che confina con Casteldiaccia, racconta brevemente la storia delle denunce e dei procedimenti contro l’abusivismo locale. “Segnalammo che la situazione era pericolosa e che si trattava di zona ad altissimo rischio idrogeologico. Dalla denuncia non solo nulla si è mosso, ma hanno continuato a costruire nell’alveo del fiume”. I sindaci lottano contro l’abusivismo, ma non è semplice. “Da assessore e poi da sindaco – racconta – ho fatto prima segnalazioni verbali ai carabinieri, poi un esposto alla Procura di Termini Imerese insieme all’ex sindaco di Castedaccia Fabio Spatafora”.

La casa si trovava nell’alveo di un fiume; il maltempo quindi ha avuto ruolo relativo, perché il fiume, ingrossandosi d’acqua, si è ripreso uno spazio che da anni non gli serviva ma che era comunque “suo”. Il fiume Milicia è piccolo ed in genere tranquillo, quindi per anni le persone hanno continuato a costruire abusivamente nell’alveo. Ma le piogge di questi giorni lo hanno ingrossato enormemente, e il fiume si è ripreso il suo letto antico, quello che non usava da tempo. Purtroppo la casa non avrebbe dovuto esserci. E purtroppo nove persone hanno perso la vita per questo.

Mentre si piange per i numerosi morti, è bene riflettere perché l’abusivismo si fermi e certe stragi inutili non accadano mai più.

