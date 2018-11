Lady D: la lettera affettuosa scritta 23 anni fa ad una ragazza in difficoltà

Nel novembre del 1995, tale Erika scriveva a Lady D di sentirsi distrutta a causa di alcune vicissitudini matrimoniali che stava attraversando. Con il consueto garbo e la consueta gentilezza la principessa del Galles rispose alla ragazza di tenere duro, mostrandole una vicinanza ed un affetto fuori dal normale. Nella lettera, il cui valore attuale è di 4000 sterline, si legge innanzitutto: “Cara Erika, ho ricevuto la tua lettera, l’ho letta con grande interesse e spero di poterti essere di supporto in ogni modo possibile”.

Già da queste prime parole si comprende come Lady D avesse preso a cuore la situazione della ragazza, a cui in un secondo momento cerca di dare conforto: “C’è un forte dolore dentro di te, da qui il blocco di cui parli – naturale risposta per qualcuno che sta affrontando un trauma come il tuo”, la comprensione di Lady D al particolare momento vissuto dalla ragazza diviene più profonda nelle righe successive: “Leggendo tra le righe della tua lettera noto una donna molto speciale che è in difficoltà e che ha una scarsa stima di se stessa a causa delle ferite mentali e fisiche subite”.

La lettera di conclude con un apprezzamento nei confronti della donna per il coraggio che ha avuto nello scriverle quella lettera: “So quanto coraggio ti ci è voluto per scrivere come hai fatto, con la stessa onestà e chiarezza troverai la luce in fondo al tunnel. Ti sto pensando molto intensamente, tieni duro Erika. Con tanto affetto, tua Diana”.

Il mito della principessa del popolo continua

Questa bella lettera mostra la bella persona che era Diana ed è il motivo per cui ancora oggi in molti se la ricordano. Le parole di Diana sono sincere, anche perché la lettera è di poco successiva all’intervista in cui la principessa aveva parlato del divorzio con il principe Carlo. La bella risposta di Diana alla ragazza in difficoltà è insomma l’ennesima dimostrazione del perché rimarrà, al pari della principessa Sissi, una figura iconica nella storia del nostro continente.

