Martedì 6 novembre 2018: stasera in tv Il segreto, Vacanze ai Caraibi, Le Iene Show e Posta grossa a Dodge City

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 6 novembre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 6 novembre 2018 in prima e seconda serata. Su Italia 1 va in onda Le Iene Show con un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata. Tutte le domeniche conducono Nadia Toffa e, a rotazione, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Ogni mercoledì al timone del programma ci sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Stasera in TV, martedì 6 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – I Medici Lorenzo il Magnifico – Legàmi – Alleanza Assoluta

23:40 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Stasera tutto e’ possibile

00:10 – Nati stanchi

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:32 – Amori & incantesimi

Canale 5

21:21 – Vacanze ai Caraibi

23:20 – Matrix

Italia 1

21:20 – Le Iene Show

01:05 – Mai Dire Grande Fratello Vip

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – America 7

Tv 8

21:30 – Master – Chef Italia 7

22:45 – Master – Chef Italia 7

00:00 – X Factor 2018 Live 1

Iris

21:00 – Posta grossa a Dodge City

23:52 – Sfida nell’Alta Sierra

Cielo

21:15 – Volo Pan Am 73

23:30 – Flesh Memory – Memorie di una camgirl

Stasera in TV, martedì 6 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Vacanze ai Caraibi (Canale 5): Mario scopre che la sua giovane figlia intende sposare un attempato signore: Ottavio. Mario e la moglie sono assolutamente contrari ma quando scoprono che Ottavio e’ ricchissimo e che potrebbe risolvere qualche loro problemino finanziario, cambiano idea senza sapere che il futuro genero e’ in realta’ uno squattrinato…