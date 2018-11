Meteo weekend, dopo il maltempo l’estate di San Martino

Maltempo fino al Weekend, domenica arriva l’estate di San Martino

Dopo i violenti nubifragi che settimana scorsa hanno causato disagi e vittime in tutta Italia (in particolar modo in Veneto, Liguria e Lazio), il tempo in questi giorni non accenna a migliorare nel nord Italia. La nostra penisola, infatti, è caratterizzata da un tempo diviso in due tronconi: al sud c’è un generale miglioramento con tempo soleggiato praticamente ovunque, mentre al Nord e nelle regioni centrali tirreniche (compresa la Sardegna) sono previste nei prossimi giorni piogge sparse in quasi tutte le regioni, con possibilità di piovaschi intensi. L’instabilità al nord porterà anche intense nevicate nei rilievi alpini. Per assistere ad un miglioramento in tutta la penisola si dovrà attendere l’arrivo del weekend.

Nel frattempo ben undici regioni hanno presentato richiesta d’aiuto al governo in seguito ai danni subiti nei giorni scorsi a causa delle violente precipitazioni. Tra queste ci sono il Veneto e la Liguria (la cui richiesta era stata preannunciata in dichiarazioni pubbliche dei rispettivi Governatori regionali), a cui si sono unite Sicilia, Sardegna, Lazio, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli, Toscana, Calabria, Lombardia.

Weekend soleggiato in tutta Italia, arriva l’estate di San Martino

Prima di vedere un generale assestamento climatico bisognerà attendere la tradizionale estate di San Martino, periodo autunnale in cui le temperature sono generalmente più alte della media e prevale il bel tempo. Secondo le previsioni la tradizione non verrà spezzata e l’Italia potrà godere a partire da domenica di generale miglioramento delle condizioni climatiche a cui si associa una temperatura che rimarrà in linea con quella dei giorni precedenti (20° di massima; 13-15 di minima).

