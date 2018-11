Colpo di scena in diretta a “Caduta Libera”. Gerry Scotti: “E’ la prima volta che mi capita”

Si innamorano durante il quiz di Gerry Scotti

Un amore che nasce durante un quiz televisivo? Può succedere anche questo, ed è proprio ciò che è accaduto durante “Caduta Libera”, la trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Gerry Scotti.

Un colpo di scena che ha emozionato il pubblico presente in studio e tutti coloro che seguono assiduamente il programma dai divani di casa. Il campione Nicolò e la sfidante Valeria hanno voluto rivelare in diretta che tra loro è nato qualcosa di più di una semplice amicizia.

I due concorrenti hanno cominciato a frequentarsi, e in brevissimo tempo questa simpatia reciproca si è tramutata in una vera e propria relazione. Per questo motivo, Valeria ha deciso di abbandonare il gioco.

“E’ giusto che lo butti giù qualche altro”

“Credo che si sia capito che in queste settimane che stiamo stati assieme, è nato qualcosa, più di una simpatia – ha spiegato la concorrente – Ho deciso di lasciare il compito di buttarlo giù ad altri. Non è più etico partecipare come concorrente e avversaria”.

Una scelta che ha spiazzato lo stesso Gerry Scotti, ma che allo stesso tempo è stata accolta positivamente dal celebre conduttore. “E’ la prima volta in trent’anni di carriera che due concorrenti di un mio programma si fidanzano”, ha affermato Scotti, che ha poi fatto gli auguri a Nicolò e Valeria.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: