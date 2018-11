Donna di 82 anni si fidanza con uomo di 39: “Vi svelo il mio segreto”

Donna di 82 anni fidanzata con uomo di 39, il suo segreto? La palla medica

La vitalissima Hattie, newyorchese di 82 anni, ha spiegato nel corso dell’ultima puntata di ‘Age gap love‘ (programma che parla di coppie che hanno una grande differenza di età) com’è nato il suo amore con John, un uomo nato in florida di appena 39 anni. La donna ha spiegato che uscire con uomini più giovani è stata una decisione presa dopo il fallimento del matrimonio. Disillusa dall’idea di poter trovare un uomo con cui passare il resto della sua vita, Hattie ha quindi fatto ricorso alla chirurgia estetica ed all’esercizio fisico per mantenersi in forma.

Tra i tanti esercizi che ha effettuato in questi 35 anni da single, quello più importante è quello con la palla medica, strumento che la donna definisce: “Il mio compagno di vita”. In cosa consiste l’esercizio con la palla medica è presto detto: Hattie la fa rotolare per tutto lo stomaco, quindi la solleva e la fa impattare sul suo petto. Verrebbe da chiedersi a che pro questo esercizio, ma Hattie anticipa la curiosità dicendo: “Prepara il mio corpo per l’impatto, è ottimo per il sesso perché permette al tuo corpo di reggere qualsiasi cosa”.

L’amore di Hattie è corrisposto da John: “E’ bellissima”

Se l’amore di Hattie per gli uomini più giovani è razionalmente comprensibile, lo è meno quello di un 39enne per una donna di 82 anni che potrebbe benissimo essere la nonna. Ma John non si preoccupa della differenza di età, anzi è attratto solamente dalle donne più grandi di lui: “Perché esco con le donne più grandi? Mi piace la sicurezza e la consapevolezza, nelle donne più grandi ho sempre trovato maggiore sensualità ed un lato più compassionevole”. Quindi parlando della sua attuale fiamma, John dice: “E’ bellissima”. Rispondendo al perché esca con uomini più giovani, Hattie dice: “In molti pensano che esco con uomini più giovani per il ca**o duro. Io non dico che non sia così ma c’è anche dell’altro”.

