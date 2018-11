Fabrizio Corona con Asia Argento? L’ex re dei paparazzi si svela (e torna sulla lite con Ilary Blasi)

Due dei personaggi che negli ultimi mesi hanno maggiormente catalizzato l’attenzione delle testate dedicate al gossip tricolore –a – avrebbero iniziato a frequentarsi.

E così, dopo le foto rubate da ‘Chi’ di un bacio tra i due, è stato proprio l’ex re dei paarazzi a confermare la relazione attraverso le pagine del magazine ‘IoSpio!’.

Una relazione che non può essere categorizzata come classico fidanzamento, ma che vede Corona tributare parole di grande stima per l’attrice capitolina: “È una persona speciale, una che come me lotta ed è sempre nel mirino. Una donna che ammiro e stimo molto, che come me ha dovuto lottare contro pregiudizi e contro chi non fa altro che giudicare. Se stiamo insieme? No, ma saremmo una gran bella coppia. Ora non voglio sbilanciarmi, ci sono cose di cui è meglio non parlare troppo per non essere fraintesi”.

Nel corso dell’intervista la Corona è tornata sulla relazione con Belen Rodriguez (“È stata il grande amore della mia vita, la mia dolce ossessione, mi è entrata nel Dna, e siamo tuttora molto legati”) e sullo show fight con Ilary Blasi, da cui era stata invitata per una puntata speciale del Grande Fratello Vip 3 (“Troppe cose non sono state dette su questo e altri fatti. Ma secondo voi le foto di Francesco Totti con Flavia Vento esistevano perché le avevo create io dal nulla o perché qualcuno si era fatto beccare da un paparazzo alla vigilia delle nozze?”).