Giallo sulla salute di Macron: per fonti francesi “È in psichiatria per esaurimento nervoso”

“Macron è in psichiatria”, ecco la notizia choc

È giallo sulla salute di Macron. Secondo alcune fonti, il presidente francese sarebbe ricoverato in psichiatria per esaurimento nervoso.

Quello che è certo è che il presidente francese si. Ma secondo alcune fonti, non si tratterebbe davvero di un momento di stacco,in quanto Macron avrebbe, pronunciando frasi senza senso.

Intanto l’editorialista economico Wolfgang Munchau, firma del Financial Times, ritiene che Macron sia stato ricoverato per esaurimento. Quando si trovava nella cittadina, secondo alcune fonti, Macron avrebbe cominciato a dire frasi senza senso e sarebbe stato addirittura soccorso da un’ambulanza. Munchau ritiene che Macron sia nel pieno di un esaurimento nervoso, e che si sarebbe preso cinque giorni non di vacanza, ma di internamento.

Macron “eccessivamente stressato”

Secondo la stampa francese Macron sarebbe eccessivamente stressato. Le voci corrono e addirittura il presidente ha dovuto smentirle, dicendo che non c’è “nessuna fatica eccessiva, ma soltanto gestione degli impegni”.

Anche secondo sito francese Secretnews.fr, però, Macron sarebbe in psichiatria. Negli ultimi tempi avrebbe anche tenuto dei discorsi incoerenti, cosa che ha preoccupato i dirigenti ed i militanti del suo partito, En Marche! Inoltre ultimamente il presidente non è comparso molto in pubblico. La notizia per cui Macron si trova in psichiatria ad ora non trova conferme ufficiali (né mai le troverà, ovviamente) ma comunque non si tratta della prima volta che la salute mentale del presidente risulta sotto tiro.

Del resto non è un momento facile per Macron. Balzato agli onori delle cronache per i suoi commenti sprezzanti e classisti verso operai, lavoratori, giovani disoccupati e donne che fanno figli, in un pieno calo di popolarità (i sondaggi stimano la Le Pen in salita), a neppure 2 anni dall’arrivo all’Eliseo Macron è senza dubbio stressato.

