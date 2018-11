Mercoledì 7 novembre 2018: stasera in tv Diana – La storia segreta di Lady D, Harry Potter e il Calice di Fuoco e L’ultima tempesta

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 7 novembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 7 novembre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, mercoledì 7 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 – Calcio – Champions League – Juventus Vs Manchester United

23:45 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Rocco Schiavone – Prima che il gallo canti

23:15 – Eroi di strada 2018 – Torino: Dalla periferia operaia a quella multietnica

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

23:54 – Grindhouse-A prova di morte

Canale 5

21:21 – Diana – La storia segreta di Lady D

23:29 – Maurizio Costanzo Show

Italia 1

21:27 – Harry Potter e il Calice di Fuoco

00:25 – Riverdale – L’ultimo spettacolo

La 7

21:15 – Atlantide – La Tregua

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – X Factor 2018 Live 2

00:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

01:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Umbria

Cielo

21:15 – Super Storm: L’ultima tempesta

23:15 – La cultura del sesso

Iris

21:00 – Philomena

23:24 – La tempesta perfetta

Stasera in TV, mercoledì 7 novembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Diana – La storia segreta di Lady D (Canale 5): Settembre 1995. Dopo la separazione dal principe Carlo d’Inghilterra, Diana spacca l’opinione pubblica: molti la amano e altrettanti la detestano mentre la sua vita all’interno di Kensington Palace comincia a starle stretta. Una visita improvvisa all’ospedale Royal Brompton le fa conoscere Hasnat Kahn, affascinante cardiochirurgo di origine aristocratica pakistana. Attratti l’uno dall’altra e imprigionati in situazioni molto differenti, finiscono con l’innamorarsi…

Harry Potter e il Calice di Fuoco (Italia 1): Harry Potter, al suo quarto anno, viene selezionato dal Calice di Fuoco per rappresentare Hogwarts al torneo di Triwizard, in cui le varie scuole si sfidano in gare di magia. Durante il torneo, pero’, si presenta Lord Voldemort…