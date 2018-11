Vergognoso attacco ad un veterano di guerra: lo stavano per uccidere per un televisore

Vergognosa aggressione ai danni di un veterano della Seconda guerra mondiale

Peter Gouldstone, novantottenne veterano della Seconda guerra mondiale, si trova in ospedale in fin di vita dopo essere stato aggredito da alcuni rapinatori all’interno del suo appartamento ad Evesham Road, Enfield (quartiere che si trova nella parte nord di Londra). A trovare l’uomo disteso a terra con due ferite aperte sul capo e privo di coscienza è stato il figlio Simon, andato a controllare come ogni giorno che il padre stesse bene. L’uomo ha immediatamente chiamato la polizia ed i soccorsi, il padre è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova ricoverato tutt’ora in terapia intensiva.

Intervistato dai media locali, Simon si è sfogato per l’atto vergognoso che i rapinatori hanno commesso ai danni di uomo di 98 anni incapace di difendersi: “Non lo so come riescano a vivere con loro stessi. Esaminate le vostre coscienze. Al più presto saranno sbattuti in carcere”, dice sfogando la sua rabbia l’uomo che poi aggiunge: “Come membro della famiglia sono in stato di shock, come appartenente alla razza umana ho perso le parole, sono preoccupato dalla mancanza di umanità nei confronti dell’altro”.

Veterano di guerra aggredito: la polizia sta indagando per arrestare i colpevoli

Una simile aggressione non poteva che avere un notevole risalto mediatico sui media, e la polizia di Londra ha dovuto rassicurare tutti che gli investigatori sono al lavoro e presto verrà trovata una pista che condurrà agli aggressori. Gli agenti hanno spiegato che sono stati rubati un televisore Panasonic da 26 pollici ed altri oggetti e che l’effrazione dovrebbe essere avvenuta nella notte tra il 4 ed il 5 novembre a distanza massima di 20 ore da quando l’anziano è stato trovato in condizioni gravi (alle 2 del pomeriggio del 5 novembre). A quanto pare la zona è soggetta a continue rapine, uno dei residenti ha dichiarato di essere stato rapinato ben 6 volte.

