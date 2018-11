Meteo: in Russia ed Europa orientale caldo anomalo, anche da noi? Ecco quando arriva l’inverno

Meteo caldo anomalo anche in Italia

Un. La fase autunnale finora si è dimostrata molto particolare, con temperature nettamente sopra la media in tutta Europa. Uninsolito che sta coinvolgendo non solo l’Italia ma tutta, ma anche la, Paesi tradizionalmente freddi. Basti pensare che sui Balcani ci sono delle zone che hanno valori di temperatura fino a dieci gradi sopra la media.

Si tratta di un fenomeno non temporaneo ma che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi. Non c’è alcuna traccia di inverno neppure nelle alte latitudini. Questa anomalia con picchi di 20 gradi sopra le temperature medie sta coinvolgendo anche la Russia: inoltre in Polonia e Bielorussia si sono registrati nuovi record secolari per le temperature più alte in novembre.

In Italia? Il freddo ancora non arriva

In Italia l’eccesso di maltempo dipende sia dal fatto che c’è stato un lungo periodo di calore, sia dalla presenza di un anticiclone di blocco sull’Europa Orientale che ha fatto sfogare tutte le perturbazioni sul nostro Paese.

Anche l’aria fredda scesa verso la penisola iberica ed il Mediterraneo hanno avuto un loro ruolo nell’acuire il maltempo sull’Italia. Secondo alcune fonti, in Italia il freddo non arriverà prima del 13 novembre. Secondo le ultime previsioni, ci saranno le ultime piogge nel weekend e poi l’estate di San Martino busserà alle porte.

