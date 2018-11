Michael Schumacher, la manager rompe il silenzio: “siamo felici”, e svela una novità sul campione

La manager commenta il poster di Schumi

“Siamo felici”, parole che hanno lasciato a bocca aperta i tantissimi fan di Michael Schumacher, pronunciate dalla manager della leggenda della Formula 1 i quali hanno collegato tali dichiarazioni alla possibilità di un miglioramento delle sue condizioni. Le parole della manager sono in realtà legate al poster ideato per celebrare l’incredibile carriera di Schumi, finito in coma cinque anni fa a causa di un incidente sugli sci. Il 49enne, vincitore di sette campionati del mondo, si trova da cinque anni nella sua abitazione vicino al lago di Ginevra, in Svizzera, dove viene accudito dai suoi cari e seguito giorno e notte da un’equipe medica specializzata. Sabine Kehm ha sempre affermato che la salute di Schumacher non rappresenta una questione pubblica e anche la famiglia ha mantenuto da allora il massimo riserbo tanto che ad oggi non è chiaro quali siano le effettive condizioni di salute del campione.

“Questo è un modo fantastico per celebrare la carriera iconica di Michael e, tra l’altro, si tratta di un poster molto bello”. Ha sottolineato di recente la manager che ha parlato a nome della famiglia di Schumacher dichiarando, “siamo lieti di collaborare con Zoom per raccogliere fondi per la Keep Fighting Foundation”. Nella sua illustre carriera Schumi ha vinto 91 gare e il poster lo ritrae mentre è alla guida della sua Ferrari del 2000, con la quale ho vinto il suo primo titolo in F1, una partnership che proseguirà per cinque anni.