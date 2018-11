Ragazzino aggredito da un orso, suo cugino lo salva e perde la vita al posto suo

La storia di, con annesso il, che vi stiamo per raccontare arriva dalla. Qui(16 anni) ha salvato suo cugino(13 anni) dalle grinfie diche si era messo sulle loro tracce.

Questo gesto di estremo amore nei confronti del cugino è costato la vita di Rodion: il ragazzino è stato raggiunto dall’animale ed è stato sbranato.

Due ragazzini attaccati da un orso bruno, come Rodion ha salvato il cugino Boris sacrificando se stesso

Due ragazzini attaccati da un orso bruno nel villaggio di Kamchatka, in Russia. L’attacco dell’animale è purtroppo costato la vita al sedicenne Rodion Burakov, che ha cercato di attirare l’animale nel bosco invitando il cugino Boris- che in quel momento si trovava con lui- a correre dalla parte opposta rispetto alla loro, per mettersi in salvo.

Rodion e Boris stavano rincasando, dopo aver fatto una sauna, quando si sono accorti di essere seguiti da un orso bruno. Rodion ha preso in mano la situazione, imponendo al cugino più piccolo di scappare dirigendosi in direzione opposta a quella presa dall’orso e da se stesso, sperando di essere seguito e di sapere almeno Boris in salvo.

Boris Bukarov ha successivamente allertato i soccorsi che, però, si sono messi in moto quando ormai era troppo tardi. Rodion Burakov era già stato raggiunto dall’orso ed ucciso con un colpo alla testa. In seguito l’orso ne ha sbranato il cadavere, i cui resti sono stati ritrovati al di sotto di un cumulo di foglie.

I soccorritori che hanno recuperato il corpo di Rodion hanno soppresso l’orso che continuava ad aggirarsi nei pressi del cadavere. La comunità russa, adesso, piange il giovane ma con la consapevolezza che se Rodion non avesse agito così eroicamente l’orso avrebbe ucciso certamente anche suo cugino Boris.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews