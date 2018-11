Travolta mentre andava in bici, per Paola non c’è stato nulla da fare

Donna travolta mentre andava in bici

Una tragedia si è verificata questa mattina nel Ravennate: una donna di 82 anni, Paola Poggi, si trovava sulla San Vitale a Bagnacavallo quando si trovata a dover attraversare le strisce in sella alla sua bici per continuare il tragitto prefissato. Mentre la donna cercava di passare da un lato all’altro della strada, però, un’auto guidata da un uomo di 50 anni l’ha travolta facendola volare sull’asfalto. Il violento investimento si è verificato tra via chiusa e via pascoli, l’uomo, che procedeva in direzione Ravenna da Lugo, non si era accorto della donna in bici e quando l’ha vista è stato troppo tardi per frenare.

Donna travolta sulla San Vitale: i tentativi di soccorso

Immediatamente dopo l’incidente i presenti si sono sincerati delle condizioni della donna e quando hanno visto che non rispondeva agli stimoli hanno chiamato il 118. Sul luogo del sinistro sono giunte un’ambulanza ed un’auto medicalizzata, gli operatori sanitati però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna che, a causa del violento urto contro l’asfalto, era morta prima che riuscissero a soccorrerla. Sul tratto si sono recati poi i Carabinieri e degli agenti della Polizia Municipale della bassa Romagna, i quali si sono occupati di chiudere la strada in ambo i sensi di marcia per effettuare i rilevamenti del caso. Al momento non è stata stabilita una precisa dinamica dell’incidente, poiché il sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews