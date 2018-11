Al Bano assente a ‘Domenica Live’ per dispetto? Un comunicato mette a tacere le male lingue

A quasi una settimana di distanza dalla fragorosa assenza durante l’ultima puntata di ‘Domenica Live’ (sarebbe dovuto essere ospitato ed intervistato), Al Bano ha fatto sapere – attraverso un comunicato letto durante ‘Pomeriggio 5’ da Barbara D’Urso – i motivi della sua assenza:

“La famiglia Carrisi e lo staff precisavano che l’artista stava bene e che la sua partenza per la Cina era prevista per il giorno successivo. Per questo motivo qualcuno su internet ha insinuato che il malore non fosse fondato, che qualcuno avesse bloccato la partecipazione del cantante. Il cantante stesso il giorno successivo alla trasmissione ha contattato la redazione del programma, confermando che l’impossibilità di partecipare a ‘Domenica Live’ era dovuta proprio ad un malore. Al Bano ha rivelato che non era nulla di grave, per fortuna! Il Leone di Cellino è inarrestabile ed ha ripreso subito la sua tournee”.

Proprio domenica scorsa la D’Urso aveva annunciato l’assenza del cantante a causa di un malore ma le parole dello staff del cantante volte a tranquillizzare i fan circa le sue condizioni avevano portato i maligni ad ipotizzare altre ragioni (come ad esempio un osteggiamento volontario suggerito dalla ex moglie Romina Power, grande amica di Mara Venier, a sua volta “nemica” della D’Urso).

Il comunicato di ieri ha quindi fugato ogni dubbio.

