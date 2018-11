Albero cade sulla sua gamba, anziano muore mentre tenta di liberarsi

Tronco di pino caduto, l’intervento dei soccorsi

Un incidente terribile, poi forse un malore legato allo spavento o al forte dolore provato ed il decesso. E’ morto così Corrado De Matteis, rimasto incastrato sotto al tronco di un grande pino caduto mentre lo stava potando: è accaduto nel Leccese e a trovare il corpo ormai senza vita dell’uomo, un 81enne, è stata sua moglie che ha immediatamente allertato il 118.

Sul posto sono giunte le ambulanze dei soccorritori insieme a carabinieri e vigili del fuoco per cercare di intervenire nei tempi più rapidi possibili ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. L’albero è finito sulla gamba dell’uomo impedendogli di liberarsi: non è stata dunque la caduta del pino a provocarne la morte, sopraggiunta mentre l’uomo tentava di liberarsi. Con tutta probabilità il decesso sarebbe avvenuto a causa del forte spavento oppure indirettamente legato al dolore provato dall’anziano residente a Copertino, impossibilitato a muoversi.

La dinamica dei fatti

Sarà compito delle forze dell’ordine ricostruire nel dettaglio l’episodio: il grande tronco potrebbe essere caduto a causa di un errore dell’uomo, munito di una motosega a scoppio con la quale avrebbe tentato in tutti i moti di recidere la sezione di albero finita sulla sua gamba dopo che, forse in seguito ad un taglio netto, sarebbe rimasta incastrata. Il decesso è avvenuto per arresto cardiaco e solo diversi minuti più tardi, grazie al lavoro dei vigili del fuoco, il corpo dell’anziano è stato liberato.