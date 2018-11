Giovane carabiniere muore investito per catturare i ladri: uno dei delinquenti è già stato liberato 

Giovane carabiniere investito per catturare ladri

Emanuele Reali, 34 anni, era un giovane carabiniere deceduto sul lavoro mentre cercava di catturare un ladro. Il vice brigadiere di Caserta è deceduto investito da un treno mentre stava inseguendo due ladri d’appartamento. Due ladri erano già stati catturati nel parco La Selva, uno dei malviventi invece era fuggito su un binario e nel tentativo di fermarlo anche il carabiniere l’ha seguito.

Purtroppo in quel momento è passato un treno che l’ha travolto e non gli ha lasciato scampo: Emanuele è morto sotto gli occhi dei suoi colleghi. I soccorsi degli altri carabinieri sono stati inutili, per lui non c’è stato niente da fare. Emanuele ha lasciato la moglie e due bambine.

Uno dei ladri è stato già liberato

Oltre al danno, però, la beffa e il pensiero che il sacrificio di Emanuele sia stato inutile. Infatti uno dei ladri che Emanuele stava per catturare la sera in cui è morto è già stato liberato. Uno dei quattro banditi è stato liberato dal giudice, avrà solamente un obbligo di dimora a Napoli; due invece sono stati messi ai domiciliari. Il quarto ladro, che il carabiniere stava inseguendo, è ancora ricercato e quindi in fuga.

Grande l’amarezza per i familiari del giovane papà e carabiniere morto sul lavoro. “Gli dicevo sempre di stare attento” ricorda il padre di Emanuele, in lacrime. “Adesso lo chiamano eroe, ma ormai non serve a nulla. Questo Stato non difende chi fa il suo lavoro” aggiunge il padre. Che dice sconsolato: “Un sacrificio inutile”.

