Terribile incidente su Viale Marconi: camionista perde il controllo del mezzo, si schianta e muore

Terribile incidente su viale Marconi: camion si schianta contro le barriere, il camionista muore

Un uomo di 40 anni ha perso la vita quest’oggi in seguito ad un incidente su Viale Marconi a Monza. L’uomo stava affrontando il tratto stradale che si trova nella zona industriale della cittadina brianzola a bordo del proprio camion, un autoarticolato di grosse dimensioni, quando, ad un tratto, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail che separa i due sensi di marcia. L’impatto con la barriera è stato molto violento, l’autoarticolato si è girato su se stesso andando a bloccare l’intero tratto stradale con il rimorchio. Al momento dello schianto, le cui cause non sono ancora chiare, non c’era nessun altro mezzo sulla strada, dunque nessun’altra vettura è stata coinvolta nel sinistro.

Terribile incidente su viale Marconi: l’arrivo dei soccorsi

Alcuni passanti hanno visto il terrificante incidente ed hanno contattato i soccorsi nella speranza di salvare la vita all’autista del camion. Sul luogo del sinistro sono giunte l’ambulanza della Croce Bianca di Biassono e Cologno e un’auto medica, i volontari hanno cercato di salvare la vita al camionista, ma i tentativi si sono rivelati vani e ne hanno dovuto dichiarare il decesso. Poco dopo i soccorsi sono giunte anche le pattuglie della Polizia municipale e dei Carabinieri che si sono occupare di effettuare i rilevamenti del caso, la dinamica del sinistro è ancora al vaglio.

