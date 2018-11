Poligamo ha 3 mogli e 9 figli: “niente sesso per un mese se mi infastidiscono”

Ha tre mogli ed è intenzionato ad avere cinquanta bambini ma è anche disposto a non concedere rapporti sessuali alle tre donne anche per un mese intero se lo infastidiscono. L’incredibile storia arriva dalla Russia dove il 34enne Ivan Sukhov, residente nella città di Vladimir, non solo sogna una prole numerosissima ma vorrebbe avere altre mogli: secondo la legge russa però è possibile convolare a nozze solo con una donna pertanto le altre due ‘mogli’, Medina, che è musulmana e Anna, vivono con lui di comune accordo.

Poligamo vuole allargare la famiglia: più mogli e almeno 50 bambini

Il poligamo russo ha vissuto, prima di prendere questa decisione, con la moglie ‘legale, Natalia Sukhova, per undici anni; finchè non ha sentito il forte desiderio di diventare il capo di una grande famiglia, e quindi di avere più moglie e più bambini possibili. “All’inizio ero contraria all’idea – ha raccontato Natalia che lavora come infermiera in un ospedale locale – non potevo immaginare una situazione del genere. Ma poi ho cambiato idea perchè ho capito che lui voleva avere davvero una famiglia numerosa”. Ad oggi Ivan ha nove figli ma non è intenzionato a fermarsi qui: sei li ha concepiti con Natalia mentre altri tre con Anna, che è ora incinta del decimo figlio. “Voglio avere almeno 50 bambini – ha confermato Ivan – più sono e meglio è”.

Divieto di sesso per un mese

La maxi famiglia vive in un appartamento di tre stanze ma il poligamo vorrebbe vendere casa per comprarne una più spaziosa in periferia. “Se una delle mie mogli fa qualcosa di sbagliato – ha spiegato ad un quotidiano locale – non la porterò a letto per un mese”; l’astinenza è la punizione che Ivan utilizza con le tre donne, esercitando così su di loro il suo ruolo di capofamiglia.