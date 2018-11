La Russia pronta a sganciare l’arma del giudizio: una testata nucleare in grado di cancellare una città

La Russia è pronta a schierare l’arma del giudizio ‘Avangard’: una testata nucleare in grado di cancellare una metropoli

Non è una novità che la Russia di Putin stia spendendo notevoli somme di denaro per ammodernare i propri armamenti e mezzi bellici, solo un paio di mesi fa è stata organizzata la più grosso manovra militare dell’epoca post sovietica e nei giorni scorsi Valdimir Putin ha tolto il velo al fiore all’occhiello della produzione bellica made in Russia: l’Avangard.

Secondo quanto riferito dal presidente russo si tratterebbe di un nuovo missile capace di viaggiare ad una velocità 20 volte superiore a quella del suono, impossibile da essere rilevata dai radar o abbattuta da missili di aerei e dalle contraerei che può colpire qualsiasi obbiettivo sulla terra. Se questo non bastasse a spaventare, al suo interno ci sarebbe una testata nucleare da 2 megatoni (100 volte più potente di quella sganciata su Hiroshima) capace di radere al suolo metropoli come Londra o New York.

Due sistemi missilistici Avangard entro il 2019

Il prototipo di questa vera e propria arma del giudizio è già completo, ma prima che il nuovo potentissimo missile nucleare giunga a disposizione dell’esercito russo, entrando in dotazione alla stazione militare che si trova alla base degli Urali solo entro la fine del 2019. Inizialmente si è pensato di fornire solo due sistemi missilistici in grado di sfruttare questo sistema, ma se necessario si potrà arrivare fino ad un massimo di sei.

Secondo quanto spiegato dal presidente russo in conferenza, il missile avangard funziona da contenitore per le testate nucleari e, non appena arriva nell’atmosfera si sgancia e lascia precipitare le testate nucleari sugli obbiettivi “Come meteoriti”. Secondo gli esperti il famoso Satan’s II sarebbe in grado di trasportare ben 24 Avangard, quantitativo sufficiente per distruggere quasi tutte le città del Regno Unito.

