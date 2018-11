Scossa di terremoto al Sud, molta paura e gente in strada. Alcune persone colte da malore

Scossa di terremoto, paura e gente in strada

Una scossa durante l’ora di pranzo che ha suscitato una certa apprensione nella popolazione. Un terremoto di magnitudo 3.5 si è verificato alle 13:45 a pochi chilometri da Altamura, in provincia di Bari.

Stando a quanto riportato sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la profondità della scossa è stata di 38 km.

Lo scuotimento sismico è stato nettamente avvertito ad Altamura e Gravina in Puglia, i comuni più vicini all’epicentro, ma il terremoto è stato percepito anche a Bari, Lecce, Taranto e Foggia, dove le popolazioni sono scese in strada impaurite dal movimento tellurico.

Sui social in molti parlano di “un boato”

I vigili del fuoco sono stati tempestati dalle chiamate dei cittadini impauriti dal sisma. Sui social, nei comuni vicini all’epicentro, in molti hanno riferito di aver sentito “un boato”. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose, anche se alcuni cittadini sono sotto osservazione per dei lievi malori.

Ad Altamura molta gente è uscita fuori di casa per lo spavento. Molta paura anche a Matera, dove la popolazione si è riversata in strada. La scossa è stata avvertita nettamente in numerosi Comuni della provincia di Bari.

