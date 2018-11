Bimba falciata da un’auto, la sua tragica morte devasta l’intera famiglia

Una vita spezzata a soli 8 anni. E’ quella di una bimba, morta dopo essere stata tragicamente colpita da un’auto. Il graVe incidente è avvenuto nella cittadina di Salford ed i testimoni che hanno assistito alla scena, avvenuta nel sobbordo di Monton della località non distante da Manchester, hanno chiamato immediatamente i soccorsi, giunti a Monto Road intorno alle 10.40.

Collisione tra auto ed una bambina, morta

Qui si è verificata la collisione tra una Vauxhall Corsa ed un pedone, nella fattispecie una bambina di 8 anni. Un 24enne è stato arrestato con l’accusa di aver causato la morte della piccola per la sua guida pericolosa, ed è attualmente detenuto in custodia, come confermato dalla polizia di Greater Manchester. Il sergente di polizia Lee Westhead della Serious Collision Investigation Unit di Gmp ha dichiarato: “tragicamente un bambino ha perso la vita e stiamo facendo tutto il possibile per sostenere la sua famiglia in questo momento devastante”.