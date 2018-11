Cecchi Paone: “Sei stata con Corona, il peggiore esempio”. E Silvia scoppia in lacrime

Cecchi Paone, che lite con Silvia Provvedi

Alessandro Cecchi Paone, si sa, non ha peli sulla lingua. Il popolare conduttore è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP, e anche all’interno della Casa più famosa d’Italia dice sempre ciò che pensa, passando spesso come una sorta di “professorino”.

Un atteggiamento che ha portato ad un pesante litigio con Silvia Provvedi, una delle due sorelle che formano il gruppo delle “Donatella”, anche lei tra i concorrenti. La giovane se l’è presa con Cecchi Paone dopo che quest’ultimo aveva espresso un giudizio poco edificante nei confronti di sua sorella Giulia.

Silvia scoppia in lacrime: “Nessuno è un santo”

A quel punto il popolare conduttore non ha risparmiato strali nemmeno verso Silvia, in particolare per la sua love story con Fabrizio Corona: “Non si sta per anni con uno dei peggiori uomini, Fabrizio Corona è il peggiore esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata”. Un attacco diretto che ha fatto scoppiare in lacrime la Provvedi, consolata da Giulia Salemi, Ivan Cattaneo e Martina Hamdy.

di santi non ce n’è nessuno – ha detto Silvia agli altri concorrenti – Quelli che parlano del giardino degli altri hanno il giardino sporco. Ha toccato un tasto che non doveva toccare”.

