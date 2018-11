Donna intubata assediata dalle formiche, sgomento e disgusto in un ospedale del Sud Italia

Le immagini shock di un video che ritrae una donna – ricoverata presso l’Ospedale San Giovanni Bosco (Napoli)- intubata ed assediata dalle formiche nel suo letto stanno facendo il giro del web. Giuseppe Matarazzo, Direttore Sanitario, ha proceduto col far chiudere l’ambiente per permettere che avvenisse una bonifica della stanza. Questo dopo la denuncia realizzata dai Verdi.

Donna intubata assediata dalle formiche, la denuncia è partita dal web

I Nas sono arrivati all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per effettuare un controllo, su sollecitazione dei Verdi a loro volta sollecitati da un video di denuncia girato da cittadini che sta circolando in queste ore in rete. Nel video si vede una degente dell’ospedale, intubata, assediata dalle formiche che sono arrivate ad invadere il suo letto.

Si tratta di una donna extracomunitaria che soffrirebbe di una patologia cronica Si tratta del secondo caso di infestazione di un letto da parte delle formiche, dopo quello denunciato nell’estate del 2017 e avvenuto all’Ospedale San Paolo. Antonio Postiglione (Direttore Generale per il Coordinamento del sistema sanitario regionale) e Pasquale Di Girolamo (Direttore Sanitario AslNapoli1) indagheranno sui fatti.

Le dichiarazioni di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale dei Verdi e membro della Commissione Sanità, non lascia scanso ad equivoci: «Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del reparto di medicina per la bonifica e la pulizia. La donna non potendo comunicare subisce passivamente la crudeltà di chi ha permesso tutto ciò. Il direttore ha aperto su nostra richiesta una inchiesta interna per verificare come sia stato possibile ciò e punire gli eventuali responsabili».

Anche Matarazzo ha rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa: “Fino a ieri non vi era una situazione simile. In ogni caso sono state avviate tutte le procedure per accertare responsabilità e cause di quanto avvenuto Come ha riferito il consigliere Borrelli ho provveduto alla chiusura della stanza e alla bonifica e pulizia dell’area. La paziente è stata trasferita in un’altra stanza”.

Maria Mento

