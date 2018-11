Famiglia supersize ha 20 figli e annuncia: è nata la 21esima, è sana e felice

L’annuncio della madre, è nata la mia 21esima figlia

Nellasono tutti al settimo cielo per la nascita di una bimba. Fin qui nulla di strano se non fosse che si tratta della ventunesima figlia di quella che è considerata la coppia più prolifica di tutta la Gran Bretagna. E’ stata la madre a darne notizia con un video pubblicato sul canale Youtube della maxi famiglia nel quale annunciava che la piccola era venuta al mondo alle 18:43 del 6 novembre e che stava bene ed in salute.

Sue di Morecambe, nel Lancashire, ha solo 43 anni ma ha già dato alla luce 21 bambini concepiti con il marito; la coppia aveva annunciato che il 20esimo, un bimbo di nome Archie, sarebbe stato l’ultimo ma nel mese di maggio del 2018 hanno confermato che ne aspettavano un altro. “Per il momento c’è qualche difficoltà con l’allattamento al seno – ha spiegato la donna – è tutto nuovo per me perchè è stata l’unica con la quale ho alcune difficoltà ad allattare, un lavoro abbastanza duro, quindi non abbiamo dormito molto nelle ultime notti”.

Tutti i figli della maxi famiglia

La famiglia include Chris, il più grande che ha 29 anni. Seguono Sophie e Chloe di 24 e 23 anni, poi Jack e Daniel 21enne e 19enne, Luke, Millie, Katie, James, Ellie, che vanno dai 18 ai 13 anni, per proseguire con Aimee e Josh di 12 e 11 anni, Max di nove anni, Tillie che ha otto anni, Oscar e Casper sette e sei. E concludere con Hallie di tre anni, Phoebe di due e Archie di 13 mesi. La coppia sta insieme sin dall’infanzia: il primo figlio è nato quando sue aveva solo 14 anni ma dato che entrambe erano stati dati in adozione, hanno deciso di tenere il bambino. La famiglia supersize ha ricevuto molti elogi per il loro duro lavoro di genitori e per aver cresciuto tutti i bambini senza pretendere un centesimo dalle istituzioni.