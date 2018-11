“Quelle foto dimostrano che su Marte c’era vita”. La NASA non è d’accordo

Per un esperto di UFO c’era vita su Marte

Un famoso esperto di UFO ha affermato che le foto satellitari della NASA provano che un tempo su Marte vivevano antiche civiltà.

I teorici della cospirazione credono da molto tempo che le immagini della NASA mostrino prove che attestino inequivocabilmente come una volta ci fosse vita sul Pianeta Rosso.

E’ la stessa opinione dell’illustre ufologo Scott C. Warring, che ha confermato l’esistenza della “prova”: le immagini mostrerebbero strutture sulla superficie.

“Ho trovato molte strutture antiche in una foto di Marte – ha detto l’ufologo – Queste strutture sono lunghe e somigliano quasi a dei muri, ma sono edifici disposti in lunghe file. Ho anche scoperto una faccia scolpita sulla cima di una collina, ma è così antica che potrebbe essere difficile per alcuni vederne i dettagli”.

Ma la NASA smentisce categoricamente

Per l’esperto di UFO, si tratta della prova certa e definitiva “che antiche civiltà un tempo fiorivano sulla superficie di Marte” e che la NASA “non vuole che si sappia”.

La NASA, tuttavia, ha categoricamente confutato la posizione dei complottisti, aggiungendo che qualsiasi struttura percepita è da ricondurre ad un fenomeno noto come pareidolia, che fa credere alle persone di vedere forme familiari in modelli come le rocce.

