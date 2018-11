Sabato 10 novembre 2018: stasera in tv Tu si que vales, Cicogne in missione, Entrapment e Colpi proibiti

Anche oggi, sabato 10 novembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Su Canale 5 va in onda Tu si que vales. Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 10 novembre 2018. Curiosi? Continuate a leggere la programmazione per saperne di più.

Stasera in TV, sabato 10 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Portobello

00:20 – Petrolio

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles Punto di ritorno

21:50 – Bull – Istinto di sopravvivenza – Zone grigie

23:30 – TG2 Dossier

Rai 3

21:40 – Il borgo dei borghi

00:25 – Un giorno in pretura – L’uomo nero

Rete 4

21:27 – Don Camillo e l’onorevole Peppone

23:30 – Law & Order: Unita’ Speciale – Il coreografo

Canale 5

21:10 – Tu si que vales

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:15 – Cicogne in missione

23:00 – The Hole in 3d

La 7

21:15 – Professor T – Il fattore scatenante

00:25 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Entrapment

23:45 – Camorriste Antonella Madonna

Iris

21:00 – Colpi proibiti

23:01 – Bluff-Storia di truffe e di imbroglioni

Cielo

21:15 – L’ingenua

23:15 – Scambisti

Stasera in TV, sabato 10 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Don Camillo e l’onorevole Peppone (Rete 4): Il sindaco comunista Peppone decide di candidarsi deputato al Parlamento. Gli ostacoli da superare non sono pochi: primo tra tutti il conseguimento della licenza elementare. Peppone riceve l’aiuto determinante di don Camillo. Per dare una mano al sindaco, la federazione del partito avvia una campagna elettorale molto energica.