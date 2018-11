Automobilista investe un centauro e fugge via: è caccia al pirata della strada

Un automobilista (o un’automobilista)– ancora senza identità – ha falciato ed ucciso un motociclista. Il drammatico incidente stradale è avvenuto stamane a Palermo.

È caccia al pirata della strada che non si è fermato per prestare i dovuti soccorsi: grazie alla dichiarazione di un testimone oculare si sa che la persona incriminata si trovava a bordo di una Lancia Y.

Pirata della strada a Palermo, muore motociclista: è il primo di due centauri morti oggi nel Palermitano

Drammatico incidente questa mattina a Palermo, in Viale Regione Siciliana. Poco prima dell’imbocco dello scorrimento veloce Palermo-Sciacca, lungo la corsia laterale del Viale (all’altezza del Lidl), una Lancia Y ha falciato un centauro. L’uomo è morto. L’automobilista alla guida della vettura non si è fermato per prestare i soccorsi e adesso è caccia al pirata della strada.

La vittima è il motociclista 56enne Francesco Di Miceli. Grazie alla presenza di un testimone oculare si è potuti risalire alla marca della vettura guidata dal pirata della strada, ancora senza identità. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’infortunistica della Polizia Municipale.

Giornata nera per i motociclisti nel capoluogo siciliano. Un altro centauro, un 40enne del quale non sono state rivelate le generalità, ha perso la vita sulla Strada Statale 113, in località Finale di Pollina.

L’uomo aveva da poco superato il passaggio a livello Santa Maria, viaggiando in direzione Palermo, quando si sarebbe verificato il sinistro (a quanto sembra, autonomo). La morte, istantanea, sarebbe da imputarsi al violento impatto dell’uomo con l’asfalto: i Carabinieri cercheranno di ricostruire la dinamica dei fatti.

Maria Mento

