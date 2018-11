California a fuoco, almeno 25 morti e 110 dispersi. Migliaia di persone in fuga dal paradiso in fiamme 

California a fuoco, almeno 25 morti

La, il paradiso terrestre è in fiamme e cia causa del terribile incendio che ha colpito la costa ovest dello Stato. Preoccupa anche il numero dei dispersi, salito a 110 nelle ultime ore.Le autorità hanno trovato i corpi di 25 persone decedute nell’incendio, alcune nelle loro case.

2200 pompieri sono impegnati a combattere le fiamme: la Guardia Nazionale è corsa in auto con 110 uomini per aiutare le persone rimaste intrappolate nell’incendio.

Molte abitazioni colpite dalle fiamme avevano dei depositi di propano che sono esplosi, peggiorando la situazione. “Sembrava stessero esplodendo delle bombe” racconta una testimone in fuga dalla California.

La California in fiamme, incendi velocissimi

Una cittadina californiana, Paradise, è andata completamente distrutta nel corso dell’incendio. Malibu, una nota località frequentata da molti Vip della California e non, era stata evacuata qualche ora prima per il rischio che gli incendi la raggiungessero.

Gli incendi si sviluppano in modo rapidissimo, circa 100 acri al minuto. I cittadini stanno evacuando molto velocemente. Il presidente Trump, che si trova in Francia, ha commentato: “La distruzione è catastrofica. Gli incendi sviluppano molto rapidamente, in alcuni casi anche 100 acri al minuto. I cittadini devono evacuare in fretta, eseguendo gli ordini dei pubblici ufficiali. I nostri cuori sono con i 4mila uomini che combattono contro gli incendi e con le famiglie delle persone morte. Dio benedica tutti”.

