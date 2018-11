Domenica Live, la Lecciso invitata dalla D’Urso che su Instagram svela la promessa su Al Bano

Loredana Lecciso ospite da Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’

Loredana Lecciso butta acqua sul fuoco a nome dell’ex marito Al Bano Carrisii, assente domenica scorsa a ‘Domenica Live’ (in tal senso, l’entourage del cantante s’era già espresso un paio di giorni or sono).

“E’ stato un fraintendimento”, ha detto la Lecciso che ha poi sottolineato come un malore ci sia stato, anche se fortunatamente non s’è trattato nulla di grave.

Queste le parole della Lecciso: “Io quella domenica, ero a casa in campagna da un’amica dove il telefonino non prendeva, mi sento anche io in colpa, perché so che mi avete cercato. In cinquant’anni di professione non gli è mai accaduto di venire meno a un impegno. I medici sono stati eccessivamente scrupolosi”.

Barbara D’Urso ha quindi reclamato: Al Bano avrebbe quantomeno potuto avvisare che non sarebbe stato del programma. “Se hai la forza di prendere un aereo per andare a Cellino, puoi mandare un sms e avvertire, io ero davvero spaventata” ha detto la padrona di casa del pomeriggio di Canale 5. E alla replica della Lecciso (“Sai magari lui non vedendo la diretta, non sapendoti preoccupata, forse non ha chiamato perché non ti voleva disturbare”), la D’Urso ha ulteriormente sottolineato (pur poi invitandolo al rientro dal tour in Cina): “Se tu non vieni, per educazione, per carineria, mi avverti, avverti il mio pubblico. Ci ha contattato il giorno dopo ma noi quella domenica non abbiamo saputo nulla”.

Post trasmissione, puntuale, il post della D’Urso su Instagram che ha così ringraziato la Lecciso, scherzando sul fatto che sarà proprio lei a portare il cantante in studio, costi quel che costi:



NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews