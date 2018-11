I timori di una Terza Guerra Mondiale: gli Usa preparano una flotta senza precedenti

Esperti della Marina degli Stati Uniti avrebbero messo a punto una nuova squadra per la forza sottomarina statunitense, in preparazione degli attacchi provenienti da Russia e Cina. Con l’aumentare dei timori a seguito dell’incremento delle manovra sottomarine da parte dei due Paesi, la Us Navy si sta preparando per il lancio di sottomarini d’attacco pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Modelli ‘Top Squadron’ che fanno crescere le paure legate ad un nuovo conflitto bellico che, dati i Paesi coinvolti, potrebbe trasformarsi in una vera e propria guerra mondiale. In tale situazione gli Stati Uniti hanno deciso di mostrare che sono pronti a tutto

Usa, forza navale pronta allo scontro

Il vice ammiraglio Charles Richard ha anticipato alcuni dettagli in merito ai piani della marina per garantire che la ‘flotta’ sia pronta al combattimento. “Abbiamo lavorato all’addestramento per l’attacco per garantire che siamo pronti ad affrontare una battaglia di alto livello, con attenzione anche sulla valutazione della preparazione tattica ed ora della preparazione al combattimento bellico, siamo concentrati in tal senso”. Il vice ammiraglio ha sottolineato di lavorare per la vittoria perchè “perdere, in questa competizione, significherebbe non poter tornare a casa”.

Maxi esercitazione dell’esercito Nato

Ad inizio mese 420 veicoli dell’esercito della Nato hanno effettuato un viaggio di 1390 miglia dalla Scozia alla Norvegia attraverso Olanda, Germania, Danimarca e Svezia; una brigata multinazionale guidata dal brigadiere Oliver Stoker che ha dichiarato: “ho alle spalle 32 anni di attività e non ho mai fatto nulla a tali livelli. Il messaggio è chiaro, abbiamo una forza che può rispondere rapidamente”.