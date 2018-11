Lutto a Uomini e Donne, scompare un volto noto del programma. L’annuncio del figlio

UeD: il messaggio del figlio di Renata Di Ancona

Con il suo carattere esuberante ha fatto divertire migliaia di telespettatori diMa il triste annuncio della famiglia ha gettato tutti nella più profonda tristezza: se n’è andato un volto noto della trasmissione condotta da Maria De Filippi, una delle protagoniste deldel noto talk show televisivo. E’ Renata Di Ancona, dama che ha preso parte al programma nel 2015 ma che è rimasta nel cuore di tanti: il figlio ha annunciato sula sua morte con un post davvero commovente, per salutarla ma anche per comunicare a tutti la sua scomparsa.

“In punta di piedi, così… Come d’altronde tuo costume di vita… Te ne sei andata… Ora ovunque tu sia… Dammi la tua luce… Ti amo mamma”, sono le dolci e commoventi parole scritte dal figlio della ex dama di Uomini e Donne su Facebook per darle l’ultimo saluto. Insieme al messaggio ha aggiunto una bellissima immagine che ritrae la madre negli studi della trasmissione di Canale 5, uno scatto che in tantissimi hanno subito condiviso tra le lacrime ed i ricordi. Anche la nipote di Renata Di Ancona ha voluto salutarla sui social: “Ciao zia Renata bella, un bacio ovunque tu sia, sei e resterai unica e speciale”. I fan hanno commentato numerosi, ricordando i momenti di indimenticabile simpatia che la dama ha regalato loro partecipando al trono over di UeD.