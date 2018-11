Nuovo social media manager per Di Maio: il vicepremier spende per la comunicazione oltre mezzo milione

La Lega – sia pur solo nei sondaggi – sembra aver superato nelle preferenze il Movimento 5 Stelle e per invertire la rotta Luigi Di Maio, leader del partito che ha ottenuto il maggior numero di preferenze alle ultime politiche, ha deciso di assumere un altro elemento per il proprio staff che si occupa della comunicazione.

Come riportato da ‘L’Espresso’, nello staff che fa riferimento alla vicepresidenza del Consiglio è stato assunto Daniele Caporale, social media manager che negli scorsi anni aveva già lavorato per i parlamentari del Movimento 5 Stelle.

Con l’assunzione di Caporale, secondo i calcoli del succitato magazine fatti sui documenti disponibili sui siti governativi, la comunicazione di Di Maio – che, ricordiamo, oltre che vicepremier è titolare dei dicasteri del Lavoro e dello Sviluppo Economico – “costa alle casse pubbliche una cifra che si aggira tra i 630 e i 670mila euro annui”.

Scendendo nei dettagli, lo staff che si occupa della comunicazione di Di Maio è composto da Pietro Dettori, Responsabile della comunicazione, social ed eventi (proveniente dalla Casaleggio associati), pagato 130mila euro annui; Sara Mangeri, addetta stampa, pagata 100mila euro annui; Cristina Belotti, portavoce del Ministro dello Sviluppo economico, pagata 130mila euro annui; Giorgio Chiesa, capoufficio stampa dello stesso dicastero, retribuito 100mila euro annui (cui si aggiunge un collaboratore da 36mila euro annu); e, per finire, Luigi Falco, capoufficio stampa al Ministero del Lavoro, pagato 100mila euro annui.

Cifre analoghe per l’altro vicepremier – nonché ministro dell’Interno – Matteo Salvini (che spende circa 600mila euro annui di fondi ministeriali per la sua comunicazione) e per il premier Giuseppe Conte (che spende 662mila euro annui per la sua comunicazione, con il discusso Rocco Casalino, pagato 170mila euro l’anno, come portavoce).

