Donna molestata sotto casa da uno spacciatore. Ripeteva: “Devo vendere cocaina, f*****o a te e alla polizia” 

Donna molestata da un pusher a Padova

Una donna è stata molestata da un pusher nella sua proprietà condominiale: si è salvata chiudendosi nell’atrio, serrando il cancellino e chiamando suo marito.

Il fatto è avvenuto venerdì scorso poco dopo le 22.30 in. Unamentre stava facendo ritorno a casa. Non avrebbe mai pensato di venire molestata sotto casa da uno spacciatore.

Il pusher, extracomunitario, avrebbe seguito la donna dentro la proprietà del condominio. Lei ha chiuso il cancello appena in tempo e ha chiamato il marito e i carabinieri, ma lo spacciatore si è rifiutato di andarsene fino all’ultimo.

Lo spacciatore è fuggito ed è introvabile

La donna, come racconta, ha tentato di farlo andare via aprendogli l’altro cancellino per farlo uscire, ma lui rimaneva lì. Così hanno chiamato i carabinieri. “Sono poi riuscita a chiamare mio marito col viva voce senza che lo straniero se ne accorgesse. A quel punto ho chiuso il primo cancello e sono entrata dentro mentre mio marito scendeva. Gli abbiamo aperto più volte il secondo cancello, quello condominiale, per consentirgli di andarsene via, ma non c’è stato verso. Così mio marito l’ha filmato col telefonino mentre io chiamavo i carabinieri” ha dichiarato.

Nel filmato il pusher, forse alterato, ripete “Sto cercando di vendere eroina e cocaina. Vaff… te e la polizia”. Poi sono arrivati i carabinieri, ma lo straniero se n’era andato. “I militari l’hanno cercato nei dintorni ma non l’hanno trovato e noi abbiamo sporto denuncia”.

La 50enne ha pubblicato il video su Facebook “perché chi si fosse ritrovato davanti questo individuo stesse attento. Non so se è pericoloso, ma di sicuro è inquietante”. La paura l’ha sconvolta: “Ora mi faccio accompagnare nel box da qualcuno quando è sera. Mi ci vorrà un po’ per tornare a sentirmi sicura sotto casa”.

Il video da Il Mattino

https://video.ilmattino.it/molestata_sotto_casa_padova_video_denuncia_ex_sindaco_massimo_bitonci-4100490.html

