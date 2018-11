Giovane trovato morto vicino ai binari. Tragico incidente o suicidio?

Cuneo, 15enne trovato morto vicino ai binari

E’ totalmente avvolto nel mistero il tragico ritrovamento di questa mattina in Piemonte. Un giovane di soli 15 anni è stato rinvenuto morto nei pressi della ferrovia, tra Centallo e San Benigno, nel cuneese.

Il ragazzo, le cui iniziali sono B.Y, era di origine straniera. Stando ai primi rilevamenti effettuati dal medico legale, sembra che il 15enne sia morto a causa di un trauma alla testa. L’ipotesi più probabile è che il giovane sia stato investito da un treno in corsa e che il conducente non si sia accorto di nulla.

Tragico incidente o suicidio?

Il trauma rilevato dal medico legale sembra compatibile con l’urto con un treno in corsa. Al momento, le forze dell’ordine stanno seguendo questa pista, provando a capire se si sia trattato di un tragico incidente o se il 15enne abbia voluto togliersi la vita.

Il corpo senza vita di B.Y. è stato segnalato dal macchinista del treno regionale 22964 di Trenitalia partito da Fossano e diretto a Torino. La circolazione dei treni sulla linea Torino – Cuneo è stata sospesa per circa due ore, dalle 8:20 alle 10:20. Nel periodo in questione le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi necessari per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto.

