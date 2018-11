Lunedì 12 novembre: stasera in Tv I Bastardi di Pizzofalcone, Grande Fratello Vip, The Transporter Legacy e Delitto Perfetto

Cosa andrà in onda stasera in tv, 12 novembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 12 novembre 2018 in prima e seconda serata. Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2018. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto, spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Per il terzo anno consecutivo al timone del programma Ilary Blasi.

Stasera in TV, lunedì 12 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – I Bastardi di Pizzofalcone – Tradimenti

23:40 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 – Criminal Minds – Segreti oscuri – Una Luna crudele

23:40 – Night Tabloid

Rai 3

21:15 – Report

23:10 – Prima dell’alba

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:34 – Planet Terror

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip 2018

00:30 – X – Style

Italia 1

21:28 – The Transporter Legacy

23:25 – Tiki Taka – Il calcio e’ il nostro gioco

La 7

21:15 – Body of proof

00:50 – TG LA7 Notte

Tv 8

21:30 – Agente 007, Vivi e lascia morire

23:55 – Nikita

Iris

21:00 – Delitto Perfetto

23:19 – John Q

Cielo

21:25 – Welcome

23:30 – Ecstasy

Stasera in TV, lunedì 12 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

The Transporter Legacy (Italia 1): Lo specialista del rischio Frank Martin agisce secondo tre semplici regole: niente nomi, nessuna domanda, nessuna rinegoziazione. Durante una delle sue missioni, Frank si ritrova coinvolto in una faida combattuta da quattro giovani donne che non hanno nulla da perdere. Impegnato in una corsa contro il tempo per risolvere questioni molto personali, l’uomo avra’ una sola scelta: rinunciare alla sue regole…