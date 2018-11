Perde la figlia di 11 anni a distanza di 6 anni dalla morte della compagna: “Dormi bene, angelo mio”

: dopo aver perso la compagna di vita sei anni fa, ha dovuto far fronte ad un altro terribile lutto.

La figlia Lucy, di soli 11 anni, ha perso la vita a sua volta, a causa di una terribile malattia.

Già in passato Joe aveva dovuto affrontare la perdita di una figlia: la piccola Ruby, sorellina di Lucy, era infatti morta a poche ore dalla nascita.

Joe ha quindi voluto affidare il proprio strazio alla pagina Facebook “Lucy Pineapple Fund”, nata ad agosto 2017 per raccogliere fondi per le cure della piccola e per lavorare per far consocere a più il raro e aggressivo tumore pediatrico che ha ucciso la piccola.

Questo il post originale:

Una lettera straziante, di cui vi proponiamo alcuni passi tradotti:

“Lucy, quando sei nata quasi 11 anni fa, mamma e io (ma soprattutto mamma) abbiamo scelto il nome, sapendo che significava ‘luce’. La tua luce è stata sempre luminosa, tesoro mio”

“Ho visto tua madre e tua sorella Ruby esalare l’ultimo respiro sei anni fa. E’ stato traumatico e straziante dover vedere anche te nelle stesse condizioni, con nemmeno 16 mesi di tempo per prepararmi alla cosa. Ma per quanto sia stato doloroso, non avrei voluto essere da nessun’altra parte, mia fantastica bambina. Sei stata una figlia da sogno, la perfezione assoluta. Eri preziosa come l’oro, così attenta, bella e pura di cuore. Hai preso da tua madre”.

“Mi mancherai, bellissima principessa, e mi mancherà il nostro legame speciale. Dormi bene, angelo mio. Ti voglio tanto bene. Papà”.

