Spice Girls, una di loro potrebbe svelare un segreto esplosivo sulla band

Le, una delle band più amata degli. Si è vociferato a lungo di una possibile, pur con tuttevisto che tutte le ex Spice hanno delle famiglie di cui occuparsi, e finalmente ildi milioni disparsi in giro per il mondo si è avverato.

Purtroppo non in toto: alla storica riunione- un tour per il quale sarebbe già stato firmato un contratto– non prenderà parte Victorio Beckham, e pare non solo per impegni personali: sembra che la moglie di Davide Beckham non sia stata invitata ufficialmente dalle compagne di avventura. E proprio Victoria Beckham teme alcune rivelazioni sul suo conto che potrebbero essere contenute nel nuovo libro di Melanie B.

Il libro di Melanie B: l’autobiografia che potrebbe dividere per sempre le Spice Girls

Melanie B sta per pubblicare un’autobiografia che potrebbe riportare a galla molto fango. Stiamo parlando del periodo che ha visto le Spice Girls in attività. I rapporti tra Melanie B e le compagne Geri Halliwell e Victoria Beckham sarebbero stati tutt’altro che sereni.

Le ruggini vissute con le due occuperebbero una parte importante delle confessioni che Mel B ha deciso di tradurre in pagine scritte. C’è chi giura che queste rivelazioni potrebbero mettere fine a qualunque volontà di reunion da parte della band.

Il pericolo principale riguarderebbe quello che Melanie B ha deciso di scrivere sui suoi rapporti con Victoria Beckham: a conferma di questo c’è il fatto che l’ex Posh Spice è stata l’unica alla quale Mel B non avrebbe fatto leggere– in anteprima- una copia del libro, in uscita a fine mese. Da qui i sospetti della stessa Victoria su quanto l’ex compagna possa aver scritto (di male) sul suo conto.

Il tutto unitamente al fatto che Melanie B è diventata famosa anche per le sue provocazioni e che già in un’intervista, rilasciata qualche anno fa, non avesse parlato di Victoria in maniera lusinghiera e fosse arrivata a definirla (volendo utilizzare un giro di parole) “una donna di facili costumi”.

