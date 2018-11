25enne rapinata e stuprata per due volte nel magazzino trappola: choc a Brescia  

25enne rapinata e stuprata, choc a Brescia

Una ragazza italiana di 25 anni è stata rapinata e stuprata per ben due volte in un magazzino da parte di un tunisino. Il fatto è avvenuto a Brescia in uno stabile dimesso. La ragazza, una tossicodipendente, ha sostenuto di essere caduta in una trappola.

Avrebbe dovuto andare a comprare della droga da un tunisino di 46 anni, senza fissa dimora. Una volta contattato il pusher, l’ha raggiunto dove lui avrebbe dovuto cederle la droga e lei pagarlo. Così, però, non è avvenuto: perché l’uomo avrebbe rapinato la giovane e l’avrebbe stuprata per ben due volte fino a che la 25enne non è riuscita a fuggire.

Custodia in carcere per il pusher

La giovane, in lacrime, ha raggiunto i carabinieri con i segni della violenza e i vestiti strappati. Aiutata dal personale specializzato per la violenza sulle donne, ha reso la sua drammatica testimonianza. Ieri pomeriggio il presunto colpevole, il 46enne tunisino, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in prigione. L’ordinanza è stata eseguita dal nucleo di Polizia giudiziaria della Locale.

Secondo una prima ricostruzione, la 25enne si è rivolta al pusher per avere la droga. L’uomo però le ha rubato il cellulare, l’ha costretta ad entrare in un magazzino e l’ha violentata per ben due volte. Una volta fuggita, la giovane si è diretta subito alla polizia.

