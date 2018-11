Estrazioni del Lotto di oggi 13 novembre 2018 in diretta – VIDEO ultime estrazioni

Ecco a voi l’ultimo video delle estrazioni del lotto direttamente dalla sede del Lotto di Piazza Mastai a Roma: Estrazioni del Lotto e Superenalotto del 13 novembre 2018:

VIDEO:

Estrazione Lotto martedì 13 novembre 2018 ore 20:00:



BARI 62 29 7 75 9

CAGLIARI 18 45 43 22 33

FIRENZE 28 49 10 15 46

GENOVA 8 45 11 2 27

MILANO 21 41 13 90 68

NAPOLI 45 6 82 86 10

PALERMO 28 82 70 21 66

ROMA 62 29 39 48 86

TORINO 81 87 32 43 75

VENEZIA 81 87 32 43 75

NAZIONALE 66 74 24 23 57

Estrazioni Superenalotto 13 novembre Diretta

NUMERI VINCENTI: 49 50 15 7 22 31

Numero Jolly: 61

Numero SuperStar: 26

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar del 13 novembre 2018:



SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 27.785,41

Punti 4: 637 totalizzano Euro: 265,81

Punti 3: 22.987 totalizzano Euro: 22,21

Punti 2: 333.067 totalizzano Euro: 5,00



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 26.581,00

Punti 3SS: 135 totalizzano Euro: 2.221,00

Punti 2SS: 1.574 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.206 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 22.173 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 12.247 totalizzano Euro: 306.175,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 64.000.000,00