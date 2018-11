Martedì 13 novembre 2018: stasera in tv Il segreto, Il ricco, il povero e il maggiordomo, Le Iene Show e Terra di confine – Open Range

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 13 novembre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 13 novembre 2018 in prima e seconda serata. Su Italia 1 va in onda Le Iene Show con un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata. Tutte le domeniche conducono Nadia Toffa e, a rotazione, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Ogni mercoledì al timone del programma ci sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Stasera in TV, martedì 13 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – I Medici – Tradimento

23:35 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Stasera tutto e’ possibile

01:35 – L’amore inatteso

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:27 – I giorni dell’abbandono

Canale 5

21:21 – Il ricco, il povero e il maggiordomo

23:16 – Matrix

Italia 1

21:20 – Le Iene Show

00:45 – Mai Dire Grande Fratello Vip

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – Master – Chef Italia 7

22:45 – Master – Chef Italia 7

00:00 – X Factor 2018 Live 1

Iris

21:00 – Terra di confine – Open Range

00:26 – Posta grossa a Dodge City

Cielo

21:15 – Fur – Un ritratto immaginario di Diane Arbus

23:15 – Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta

Stasera in TV, martedì 13 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Il ricco, il povero e il maggiordomo (Canale 5): In un alto grattacielo di Milano, nella zona di Porta Nuova, si trova l’ufficio di Giacomo, un ricco e spregiudicato finanziere che vive di agi e ricchezze. Al suo servizio lavora il fidato maggiordomo Giovanni, appassionato di arti marziali e di filosofia giapponese che, a insaputa del padrone, ha una liason con la caliente cameriera sudamericana Dolores. Aldo, invece, e’ un venditore abusivo nel mercato rionale, che vive con la burbera e combattiva madre e che nel tempo libero allena una squadra di calcio formata in maggioranza da bambini extracomunitari. Durante una rocambolesca fuga dai vigili urbani, Aldo e’ investito da Giovanni e Giacomo, che come risarcimento gli propone un lavoro nella sua villa…

Terra di confine – Open Range (Iris): Charley Waite, Boss Spearman, Button e Mose Harrison sono quattro cowboy che vagano liberamente per le sconfinate praterie del West; paladini delle giuste cause, cercano di evitare la violenza fino a quando non incontrano sulla loro strada il proprietario di un ranch che tiranneggia la comunità locale…