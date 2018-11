Nuova provocazione di Fabrizio Corona su Instagram: colpita stavolta la “fede” di Ilary Blasi e Francesco Totti

Fabrizio Corona ‘laziale’: nuova provocazione dell’ex paparazzo

Continua la bagarre tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, dopo l’ospitata dell’ex paparazzo al Grande Fratello Vip.

E se Corona aveva promesso alla conduttrice del reality che le avrebbe reso la vita un inferno, fino a qui s’è limitato ad una serie di frecciatine.

L’ultima è giunta tramite una story di Instagram, in cui Corona – che s’è sempre professato tifoso dell’Inter – indossa la maglia della Lazio: una frecciata nemmeno troppo velata alla Blasi e, soprattutto, al marito Francesco Totti, bandiera della Roma.

Dal canto suo, Totti non ha mai preso parola in questo show fight e la Blasi non ha più replicato dopo lo scambio di battute in diretta tv.

Dubitiamo che qualcosa cambi dopo questa provocazione calcistica.

