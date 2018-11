Roma, sgombero di Baobab, tendopoli dei migranti e centro sociale. Salvini: “Basta zone franche”

Sgombero Baobab, Salvini: “Basta illegalità”

Sgombero in corso alla tendopoli Baobab a Roma, un centro sociale controverso che negli ultimi anni è stato oggetto di diversi articoli giornalistici, spesso legati all’immigrazione.

Baobab Experience sta venendo sgomberata in queste ore. La tendopoli, vicina alla stazione Tiburtina, accoglieva al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine circa 200 immigrati. Sono in corso le identificazioni, intanto gli immigrati che non hanno documenti sono portati all’ufficio immigrazione per il fotosegnalamento.

“Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L’avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti” ha commentato il ministro dell’interno Matteo Salvini.

Pochi giorni fa uno stupro nella Tendopoli

Proprio all’interno della tendopoli era avvenuto uno stupro qualche settimana fa. Un tunisino di 20 anni, ospite del centro, aveva violentato una donna: il 20enne era già stato colpito da un divieto di dimora a Roma.

I residenti commentavano così la situazione di illegalità e degrado e rischio di stupro. “Delle avvisaglie c’erano già state. Una ragazza che abita nel mio stesso palazzo è stata inseguita da uno straniero fin dentro al portone, ma lei fortunatamente si è chiusa dentro in tempo. Siamo disperati la gente non denuncia nemmeno più, tanto è inutile” commenta Nella Vecchia, presidente dell’associazione Rinascita Tiburtina.

Il caso Diciotti e Baobab

“Dopo lo sgombero di stamattina un centinaio di persone rimarrà per strada. Ci auguriamo che il Comune si attivi per ricollocarli”, afferma Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience. Secondo Costa questa è la “chiusura definitiva” del centro. Baobab è già stato chiuso 22 volte: ospitava immigrati clandestini, fuori dalla legalità.

Baobab era tornata all’onore delle cronache per la vicenda degli immigrati della Diciotti. Quando alcuni di loro si sono allontanati dai centri di accoglienza, i volontari di Baobab li hanno aiutati a nascondersi alle autorità e ne hanno accompagni alcuni fino a Ventimiglia, noleggiando un pullman.

